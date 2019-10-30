living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لحظات درامية في النهر.. أب حاول إنقاذ طفله فقذقه في الماء

30
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وثقت لقطات فيديو لحظات صادمة، حاول فيها سائق إنقاذ طفله الرضيع من الموت غرقا، لكنه عوضا عن ذلك عرضه لخطر أكبر.
 
وبدأت القصة، كما أفادت محطة "إنديا تي في نيوز" الهندية، عندما مر السائق على جسر ضيق، يعبر نهرا في ولاية ماديا براديش وسط الهند.
 
ولسوء حظ السائق، كانت شاحنة صغيرة محملة بالركاب تمر في الاتجاه الآخر من الجسر، مما أدى تصادم المركبتين على طريق ضيق للغاية.
 
وأظهرت لقطات الفيديو اصطدام السيارة بعمود على الجسر، ثم سقوطها في النهر.
 
وحاول الأب الخروج من نافذة السيارة، ورفع طفله بكلتا يديه وحاول رميه باتجاه الأشخاص الموجودين فوق الجسر في محاولة لإنقاذه، لكن الرضيع اصطدم بالجسر بقوة وسقط في الماء.
 
وهب الوالد وأحد الموجودين في المكان لإنقاذ الطفل من الغرق، وتمكنوا أخيرا من رفعه إلى الواقفين فوق الجسر.
 
وقفز آخرون نحو السيارة من أجل إنقاذ بقية أفراد الأسرة العالقين فيها، وجرى إنقاذ أفراد الأسر ونقلها إلى المستشفى، حيث يخضعون للعلاج.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout