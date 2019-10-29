living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البنتاغون: جثة البغدادي رميت في البحر

29
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكد مصدر في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الإثنين، أن الجيش الأميركي تخلص من جثة البغدادي برميها في البحر بعد مقتله في الغارة الأميركية ولم تتكشف تفاصيل عن كيفية ووقت التخلص من الجثة.
 
هذا وقال الجنرال مايك ميلي إن السلطات الأميركية تخلصت من أشلاء زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي ولا تعتزم نشر صور أو لقطات مصورة لعملية قتله في الوقت الحالي.
 
وقال ميلي للصحفيين في إفادة صحفية بمقر البنتاغون "عملية التخلص من أشلائه اكتملت وأُجريت بالشكل الملائم".
 
نشر مقاطع معينة
من جهته، ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في وقت سابق الاثنين، أنه قد ينشر مقاطع من فيديو للغارة التي شنتها القوات الأميركية الخاصة لقتل البغدادي.
 
وقال لدى مغادرته واشنطن متوجهاً إلى شيكاغو حيث سيلقي كلمة في مؤتمر للشرطة: "قد نأخذ مقاطع معينة وننشرها".
 
وكان ترمب أعلن، الأحد، مقتل زعيم "داعش" وعدد كبير من عناصره في عملية خطرة جداً نفذتها القوات الأميركية الخاصة وحدها استهدفت مكانه في قرية باريشا بريف محافظة إدلب في سوريا.
 
وأوضح أن نتائج اختبارات الحمض النووي أثبتت أن الجثة تعود للبغدادي.
 
فجر سترته المفخخة
في التفاصيل، شرح ترمب أن البغدادي قتل مع 3 من أطفاله شمال غربي سوريا، وأنه قتل بعد أن فجّر سترته المفخخة.
 
كما نوّه بأن هناك امرأتين قتلتا مع زعيم "داعش" كانتا ترتديان حزامين ناسفين، وأنه عهد بـ11 طفلاً من أطفال البغدادي إلى طرف ثالث.
 
إلى ذلك، أضاف أن هناك مقاتلين مع البغدادي استسلموا وهم قيد الاعتقال حالياً.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout