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أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة أحد الكلاب العاملة في الجيش الأمريكي، في عملية ملاحقة وقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وكتب ترامب في تغريدة له على تويتر، الاثنين، "لقد رفعت السرية عن صورة للكلب الرائع (لم يتم رفع السرية عن اسمه) الذي شارك في هذه المهمة العظيمة، القبض على زعيم داعش أبو بكر البغدادي وقتله".

كان الرئيس الأمريكي، قال في خطاب إعلانه مقتل البغدادي، الأحد، إن الكلب الذي شارك في عملية ملاحقة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، أصيب في العملية.

وتستخدم الكلاب في مهام للقوات الخاصة الأمريكية، بشكل واسع، حيث شارك أحد الكلاب التي يستخدمها الجيش الأمريكي في عملية ملاحقة وقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في 2011.