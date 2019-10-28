افترقا 63 سنة ثم التقيا وتزوجا

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افترق حبيبان، أحبا بعضهما من أيام المدرسة، بعد أن أنهيا دراستهما الثانوية، والتقيا بعد 63 سنة من جديد ليتزوجا رغم تقدمهما في العمر.

وتفيد USA Today بأن أنيت كالاهان وبوب هارفي، تعرفا ببعضهما عام 1955 في المدرسة التي كانا يدرسان فيها. ويقول هارفي "في ذلك اليوم أغرمت بها 100% فورا".

ولكن خلال العطلة الصيفية بدأت أنيت تلتقي شابا آخر تزوجته فيما بعد. أما هارفي فقد تعرف بفتاة أخرى وتزوجها أيضا بعد حفل التخرج في المدرسة. ثم انقطعت الاتصالات بين هارفي وكالاهان تماما.

في عام 2017 توفيت زوجة هارفي نتيجة إصابتها بالسرطان، حينها تذكر كالاهان، حبيبته في المدرسة وبدأ يبحث عنها في شبكة الإنترنت. اكتشف هارفي أن حبيبته ترملت عام 2015 وقرر أن يلتقيها. قطع هارفي من أجل هذا اللقاء 805 كيلومترات من بيته في ولاية فرجينيا إلى بيت كالاهان في ولاية أوهايو.

يقول هارفي، "عندما فتحت لي الباب خفق قلبي، ودخلت وبيدي باقة ورد ولمست وجهها وقلت لها أنت جميلة جدا وإنني أحبك".

احتفل العاشقان في نهاية شهر سبتمبر الماضي بزواجهما رسميا بمدينة ويسترفيل بولاية أوهايو بحضور بعض الأصدقاء في مطعم قديم. وينويان قضاء شهر العسل في خليج مومي بمدينة أوريغون إذا كان الطقس ملائما. ويقول هارفي "نشعر بأن الله ساعدنا على اللقاء ثانية لنكون معا. ونحن نتطلع إلى حياة مديدة معا".