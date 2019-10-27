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ترامب سيدلي بـ"تصريح هام".. هل يعلن مقتل البغدادي؟

27
OCTOBER
2019
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ذكرت تقارير صحفية نقلا عن مسؤولين أميركيين، الأحد، أن الجيش الأميركي نفذ عملية عسكرية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، لكنهم لم يؤكدوا -حتى الآن- مقتله في العملية.

ونقلت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في العاصمة الأميركية واشنطن، عن وسائل إعلام أميركية قولها، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صدق على عملية عسكرية استهدفت البغدادي، وأن هناك معلومات قوية أنه قُتل فيها.

وذكرت وكالة رويترز" للأنباء، نقلا عن مسؤول أميركي قوله، إن الولايات نفذت عملية ضد زعيم تنظيم داعش، لكن أكد أنه ليس من الواضح حتى الآن إن كانت العملية قد نجحت بالفعل.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤول عسكري كبير، أن الجيش الأميركي استهدف زعيم تنظيم داعش في غارة السبت في شمال شرقي سوريا.

وقالت الشبكة إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) ساهمت في تحديد موقعه، بدون أن تذكر توضيحات عن موقعه.

ونسبت مجلة "نيوزويك" الأميركية إلى مسؤول في الجيش الأميركي، جرى اطلاعه على نتائج العملية قوله، إن أبو بكر البغدادي قتل خلال العملية العسكرية التي استهدفته.

وأشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن وزارة الدفاع الأميركية أبلغت البيت الأبيض أن لديهم ثقة كبيرة في أن الهدف "عالي القيمة"، وان هناك تحقيقا يجري بشأن التأكد من الهدف.

وتزامنت هذه التقارير مع إعلان المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان مقتضب، أن الرئيس ترامب سيدلي بعد ظهر اليوم بتصريح "هام جدا"، مشيرا إلى أن الكلمة ستكون عند الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش.

وقبل ذلك، كان ترامب كتب في تغريدة على حسابه في تويتر عبارة: "لقد حدث للتوّ شيء كبير جدا!"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

 

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