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هدية تجعل شابا من هونغ كونغ مليارديرا في لحظة

27
OCTOBER
2019
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صار الشاب إريك تسي من هونغ كونغ أحد أبرز الأثرياء في العالم بين الشبان الذين لهم العمر نفسه، بعد أن أهداه والداه مبلغ 3.8 مليارات دولار، وهو ما يمثل خُمس رأسمال شركة سينوبايوفارماسيوتيكال الصينية للمواد الصيدلانية.

وقالت صحيفة بلومبيرغ الأميركية إن الشاب تسي (24 عاما) سيتلقى هدية والديه خالية من الضرائب، وفقا لقوانين هونغ كونغ، وأنها تمثل 2.7 مليار سهم من أسهم الشركة.

وتشكل الهدية أحد أبرز انتقالات الثروات إلى الجيل التالي من أبناء الأثرياء في آسيا، وسبق أن وضع أربعة من كبار رجال الأعمال الصينيين عام 2018 أكثر من 17 مليار دولار في صناديق ائتمانية أسرية، في حين يخطط العديد من أكبر مطوري هونغ كونغ توريث ممتلكاتهم.

ووُلد إريك تسي بولاية سياتل الأميركية، وتلقى تعليمه الابتدائي في بكين والمدرسة الثانوية في هونغ كونغ، ثم تخرج من مدرسة وارتون بجامعة بنسلفانيا بأميركا، حيث درس علوم مالية.

وكان إريك تسي أنشأ مؤسسة خيرية باسم مؤسسة القمة لدعم المبادرات التعليمية والثقافية، وعُرف بنشاطه على إنستغرام، حيث ينشر صورا وهو يمارس التزلج الهوائي والتنزه مع المغنية الأميركية ريهانا، وأخرى مع عارضة الأزياء بيلا حديد، ونجمة كرة السلة ياو مينغ، وأميرة موناكو الأميرة تشارلين.

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