موسكو: لا حل للمسألة الكردية دون سيطرة دمشق على كامل الأراضي

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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أنه لا يمكن تسوية المسألة الكردية دون استعادة الحكومة السورية لسيطرتها على كامل الأراضي السورية.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، امس، إن سبب التصعيد بشمال شرقي سوريا هو "التجربة الخطيرة للهندسة الجيوسياسية من خلال إشعال العداء بين الأكراد والعرب".

وأضاف نيبينزيا أن "المذكرة الروسية التركية التي لها أهمية محورية لإرساء الاستقرار في سوريا... تؤكد بوضوح احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا ورفض كل التوجهات الانفصالية على أراضيها".

وأكد أن تسوية المسألة الكردية "مستحيلة بدون استعادة سيطرة الحكومة السورية على كامل الأراضي الوطنية والحدود.

وتابع: "ننطلق من أنه في نهاية المطاف يجب تحرير سوريا من الحضور العسكري الأجنبي غير الشرعي".