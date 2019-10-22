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تركيا: سنوقف عملياتنا في سوريا في حال ...

22
OCTOBER
2019
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تعهد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، بوقف بلاده عملية "نبع السلام" العسكرية في شمال شرق سوريا حال تأكدت تركيا من انسحاب المسلحين الأكراد من المنطقة بشكل كامل.


وقال قالن، في حديث لصحيفة "دويتشه فيله" الألمانية،أمس، إن الاتفاق التركي الأمريكي حول وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا يتضمن تعليق الأعمال القتالية في المرحلة الأولى و"انسحاب إرهابيي حزب العمال الكردستاني \ وحدات حماية الشعب من المنطقة الآمنة في المرحلة الثانية".

 

وأشار قالن إلى أن "المسلحين الأكراد هم من خرقوا الاتفاق 20 مرة منذ صباح اليوم من خلال نيران قناصة وهجمات صاروخية"، مشددا على أن عسكريا تركيا قتل "جراء الانتهاكات".

 

وأضاف أنه تم السماح للمسلحين الأكراد بالانسحاب أمس من المنطقة باستخدام 86 سيارة وسيارة إسعاف، ولم تشهد عملية الخروج أي أحداث.

 

وأعرب عن أمله في مغادرة "وحدات حماية الشعب" المنطقة بشكل كامل حتى مساء اليوم، وتوقف العملية بموجب الاتفاق المذكور.

 

وشدد على أن تمديد المهلة المحددة بموجب الاتفاق غير وارد، إلا في حال التأكد من انسحاب المسلحين الأكراد من المنطقة بشكل كامل.

 

وأكد أن العملية ستتوقف في حال تأكد القوات المسلحة التركية أن المنطقة "أضحت آمنة من أجل المدنيين"، لتبدأ بعدها الأنشطة الإنسانية.

روسيا اليوم
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