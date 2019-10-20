القوات الأمريكية دمرت الرادار التابع لها في قاعدة جبل عبد العزيز بالحسكة

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أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، مساء السبت، بأن القوات الأمريكية دمرت الرادار التابع لها في قاعدة جبل عبد العزيز بريف الحسكة الغربي قبل انسحابها.

وأضافت وكالة "سانا" أن القوات الأمريكية قامت أيضا بتفخيخ مقراتها وتدميرها في قرية "قصرك" على طريق تل تمر - القامشلي تمهيدا لإخلائها.

وقالت الوكالة الرسمية، إنه وبالتوازي مع العمليات التركية وعمليات التدمير، استمرت القوات الأمريكية في عملية نقل مسلحي تنظيم "داعش" إلى العراق.

وأشارت إلى أن الجيش الأمريكي نقل 230 عنصرا أجنبيا من تنظيم "داعش" كانوا معتقلين لديه في سجن ببلدة المالكية إلى الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وتابعت بالقول إنه تم أيضا نقل 5 من سجينات التنظيم من قرية العدنانية بريف المالكية إلى العراق، عبر حوامة عسكرية.

وشنت تركيا هجوما في التاسع من أكتوبر على عدد من مدن وقرى وبلدات ريفي الحسكة والرقة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين بينهم أطفال ونساء وعاملون في القطاعات الخدمية، ووقوع أضرار مادية كبيرة في المرافق الخدمية والبنى التحتية المهمة كالسدود ومحطات الكهرباء والمياه.

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق عملية "نبع السلام" العسكرية، يقضي بأن تكون "المنطقة الآمنة" في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب القوات الكردية من المنطقة.