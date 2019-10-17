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ارتفاع ضحايا زلزال الفلبين إلى 5 قتلى و77 مصابا

17
OCTOBER
2019
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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة مينداناو الفلبينية، مساء الأربعاء، إلى خمسة قتلى و77 مصابا، وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء "شينخوا" عن السلطات الفلبينية.
 
ونقلت وكالة "شينخوا" عن السلطات الفلبينية قولها، إن العدد الفعلي للكارثة ارتفع ليصل إلى خمسة أشخاص، فضلا عن إصابة 77 آخرين.
 
وأشارت الوكالة إلى أن 17 شخصًا أصيبوا في مدينة ماكيلالا، و60 آخرين في بلديات طولونان وماغيساي وديغوس.
هذا وفي وقت سابق، أعلن مرصد رصد الزلازل الأوروبي أن زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر وقع يوم الأربعاء، على مقربة من جزيرة مينداناو الفلبينية.
 
وبحسب المرصد "وقع الزلزال على بعد 62 كيلو مترا، جنوب غرب دافاو بالفلبين، وعلى عمق 20 كيلو متر.
 
يذكر أنه في يوليو/تموز الماضي، قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 60 آخرين، إثر زلزال بقوة 5.9 درجة بمقياس ريختر، وقع بالقرب من سواحل الفلبين.
 
وأسفر الزلزال عن حدوث شقوق في بعض المباني ودفع السكان للركض من المتاجر والمكاتب وقطع الكهرباء، وفقا لما نشرته "رويترز".
 
وقال نارو جواردا كابادو، وهو مستشار فندقي يزور مدينة كيداباوان، التي تقع بين مركز الزلزال ومدينة دافاو:
 
شعرنا بهزة قوية للغاية وانقطعت الكهرباء. رأيت الناس يهرعون فزعا متجهين لباب الخروج.
 
وفي وقت سابق من مساء أمس الأربعاء، صرح قال رئيس بلدية كيداباوان، جوزيف أفانجاليستا، قائلا "حتى الآن، نحن في حالة التقييم السريع. لم تقع أضرار جسيمة استنادا إلى التقارير الأولية".
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