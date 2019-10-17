لماذا اصطحب ترمب فريق البيسبول معه في طائرته الخاصة؟

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قدّم الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوة لفريق "إيست بانك أول ستارز" للسفر على متن طائرته الرئاسية الخاصة، من واشنطن إلى ولاية لويزيانا.

جاء ذلك عقب إحراز الفريق بطولة العالم في دوري لعبة البيسبول، وفوزه على فريق كوراساو 8-0 ليحرز اللقب، حيث استقبل ترمب الفريق بالبيت الأبيض وقدم له الدعوة.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الفريق قضى وقتاً في واشنطن وزار مبنى الكابيتول بدعوة من النائب الجمهوري عن ولاية لويزيانا، ستيف سكاليز من لويزيانا.

كذلك فقد استقبل ترمب فريق روان كاونتي من ولاية كارولينا الشمالية. ومرة ثانية فقد التقى ترمب لاعبي لويزيانا في قاعدة أندروز الجوية في ماريلاند.

وقد كان الرئيس متوجهاً يوم الجمعة إلى بحيرة تشارلز، بولاية لويزيانا، لمخاطبة حشد الجمهوريين المؤيدين له في الانتخابات المقبلة.

وقال ستيفن جروفز نائب السكرتير الصحافي بالبيت الأبيض في بيان "اليوم، رحب الرئيس بفريق إيست بانك أول ستارز في المكتب البيضاوي إلى جانب فريق روان ليتل للكرة اللينة في ولاية كارولينا الشمالية".

وأضاف: "أثناء زيارتهم للمكتب البيضاوي، فقد دعا الرئيس فريق لويزيانا للسفر إلى لويزيانا معه هذا المساء".

وقد غرد جروفز بالخبر مع نشره صورة له وهو يقف بجوار أعضاء الفريق أمام الطائرة الرئاسية المتأهبة للرحلة.

وكتب: "يعود الأبطال إلى لويزيانا على متن طائرة الرئيس دونالد ترمب بعد الاحتفال بالفوز في البيت الأبيض. يا له من يوم رائع. أنا فخور بهذا الفريق".