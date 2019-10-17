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ترامب مهاجما بيلوسي: صلوا لأجلها فهي مريضة جدا!

17
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2019
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ترامب مهاجما بيلوسي: صلوا لأجلها فهي مريضة جدا!
تاريخ النشر:17.10.2019 | 05:36 GMT | أخبار العالم
 
غرّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على حسابه في "تويتر" مشككا في سلامة القوة العقلية لرئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي.
 
وانتقد ترامب بيلوسي بطريقة لاذعة قائلا: "نانسي بيلوسي في حاجة ماسة إلى مساعدة عاجلة، وهي إما تعاني من خلل في جزئها العلوي ( الرأس)، أو أنها ببساطة لا تحب بلادنا الرائعة. كانت مصابة اليوم بانهيار عصبي تام في البيت الأبيض. شيء محزن النظر لهذا الأمر. صلوا من أجلها، فهي شخص مريض للغاية".
 
كما نشر الرئيس الأمريكي عدة صور من اجتماعه مع قادة الكونغرس حول الوضع في سوريا والعملية العسكرية التركية، ظهرت بيلوسي في إحداها وهي تقف على طاولة بيضاوية موجهة حديثها إلى ترامب.
 
وكتب ترامب  تعليقا على الصورة  يقول: "نانسي في انهيار عصبي"، فيما ظهر في صورة أخرى مقعدا رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، ستيني هوير، وقد خويا من صاحبيهما، وعلق ترامب بهذا الصدد يقول: " الديمقراطيون لا يفعلون شيئا.. بيلوسي وشومر  اندفعا إلى خارج المكتب".
 
ويبدو أن الرئيس الأمريكي يثأر بهذه الانتقادات الشديدة من رئيسة مجلس النواب التي أعلنت في وقت سابق أن دونالد ترامب "انفجر غضبا" خلال الاجتماع مع قادة الكونغرس، فيما صرّح رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بأن سيد البيت الأبيض قد وصف بيلوسي بأنها سياسي من الدرجة الثالثة.
روسيا اليوم
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