بالفيديو: بعمر الـ 100 وعام.. موظّفة استقبال تعمل بدوام كامل!

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تعمل سيّدة أميركية تبلغ من العمر 101 عام في معرضٍ ولاية تكساس الأميركية، والتي تعمل موظفة استقبال في مركز الضيافة بمنطقة أرض المعارض بدوام كامل من الإثنين حتّى الجمعة من كلّ أسبوع.



وقالت روز لاندين لشبكة "سي بي إس" الأميركية: "ينتابني شعور رائع لإحساسي بأنّني أفعل شيئًا ما، أنّ الإقامة في المنزل ليست ممتعة عند التقاعد".



وأوضحت الشبكة في تقرير مصوّر أنّ لاندين كانت تزور المعرض بانتظام طوال حياتها قبل أن تصبح موظّفة فيه، حيث توزع الخرائط وتساعد الزائرين في معرفة طريقهم دائماً بابتسامة على وجهها، ثم التحقت بالعمل وظلّت تمارس عملها على مدى الـ 25 عاماً الماضية.

المصدر : الإمارات اليوم