22 قتيلا بانهيار أرضي في إثيوبيا

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أعلنت السلطات الإثيوبية الثلاثاء أن 22 شخصا لقوا مصرعهم في انهيار أرضي وقع الأحد في منطقة نائية جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن 5 جثث دفنت تحت الركام.

والانهيارات الأرضية ظاهرة شائعة في هذه المنطقة من إثيوبيا، لكن تسفو قال إن هذا أسوأ انهيار يشهده في حياته على الإطلاق.

وقال: "المنطقة التي حدث فيها الانهيار جبلية وعرة، وهذا يعني أن الانهيار الأرضي كان خطيرا جدا".

وأضاف أن موسم الأمطار يقترب من نهايته في إثيوبيا، لكن قوات الأمن عمدت إلى نقل بعض العائلات خوفا من أن يؤدي هطول المزيد من الأمطار إلى كوارث إضافية.