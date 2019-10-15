بالفيديو: زفاف تحوّل الى معركة دموية.. تراشق بالزجاج والكراسي!!

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تحولّ حفل زفاف أقيم في أحد فنادق مدينة ولفرهامبتون البريطانية إلى ساحة قتال دموية، إذ قام رواد الحفل، بمهاجمة بعضهم بعضا، باستخدام زجاجات النبيذ والكراسي وأدوات الطعام.



وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي حتى بدء الشجار بين أهل العروسين بجوار حلقة الرقص،وأشارت المعلومات إلى أنّ سبب الإشكال كان الإفراط في تناول المشروبات الكحولية.



وأسفر الشجار عن وقوع العديد من الإصابات البالغة، كم جهتها أعلنت وحدات الإسعاف عن خمس إصابات، إحداها سيدة في العقد الثاني وأربعة رجال آخرين.

يذكر أن الشرطة لم تتلق أي بلاغات من المصابين.