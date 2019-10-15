living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ناد ألماني يطرد لاعبا لدعمه تحرك تركيا العسكري بسوريا

15
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استغنى نادي كرة القدم الألماني سانت باولي عن لاعب خط الوسط التركي جنك شاهين بعد منشور له على إنستغرام يدعم فيه غزو بلاده لمناطق تحت سيطرة الأكراد في شمال سوريا.
 
 
وقال نادي الدرجة الثانية الألماني، الاثنين، إنه تم "إعفاء شاهين فورا من مهامه المتعلقة بالتدريبات واللعب. والسبب الرئيسي في الوصول لهذه القرارات هو استهانته المتكررة بقيم النادي والحاجة لحماية اللاعب"، وفق ما ذكرت "الأسوشيتد برس".
 
وكان شاهين قد كتب الجمعة على إنستغرام: "نحن في صف جنودنا وجيشنا البطل. صلواتنا معكم".
 
وأسفر هذا عن دعوات من مشجعي سانت باولي لطرد اللاعب، كما دفع أيضا لإرسال رسائل دعم للأكراد.
 
وذكر النادي ومقره هامبورغ، إنه أجرى مراجعة داخلية وسط مزيد من المباحثات بين مسؤولي النادي واللاعب، مضيفا "بعد عدة مناقشات مع مشجعين وأعضاء وأصدقاء لهم جذور تركية، أصبح واضحا لنا أننا لا نستطيع ولا يجب أن نحاول أن نقيم أفكارا وتوجهات من خلفيات ثقافية أخرى بالتفصيل. نحن نرفض أعمال الحرب وهذا لا يخضع للمناقشة أو الشك".
 
ويظل عقد شاهين الحالي ساريا، لكن سانت باولي أعطاه الإذن بالتدريب واللعب لصالح أندية أخرى، إلا أن تقارير أفادت بأن شاهين، الذين انضم إلى النادي الألماني من نادي باشاك شهر التركي في إسطنبول عام 2016، عاد إلى تركيا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout