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صالح و بومبیو يطالبان بوقف العدوان التركي على سوريا

15
OCTOBER
2019
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أكد الرئيس العراقي برهم صالح ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال اتصال هاتفي يوم الاثنين، على ضرورة وقف العدوان العسكري التركي.

 

ودعا الطرفان، في بيان نشرته الرئاسة العراقية، إلى عدم إتاحة الفرصة للإرهابيين لإعادة تنظيم فلولهم وتهديد أمن المنطقة والعالم.

 

وأشار البيان إلى أنه تم التأكيد على أهمية تدارك الأوضاع الإنسانية في سوريا خلال تباحثهم في مستجدات العملية العسكرية التركية “نبع السلام”.

 

وقالت الرئاسة إنه جرى خلال الاتصال أيضا بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والتأكيد على استقرار العراق.

 

وأضافت أن الطرفين أكدا على ضرورة “التعاطي مع التحديات بما يؤمن أمن العراق وحقوق مواطنيه، وتعزيز تجربته الديمقراطية”.

 

من المهم الإشارة إلى أن برهم صالح بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم السبت، التطورات الناجمة عن العملية العسكرية التركية شمال سوريا، وما تمثله من تصعيد خطير يهدد الأمن الإقليمي.

 

وأكد الرئيس العراقي على ضرورة تحشيد الجهود الدولية لوقف الحرب بصورة عاجلة، وتدارك الكارثة الإنسانية ومنع القوى الإرهابية من إعادة تنظيم نفسها وتهديد المنطقة والعالم.

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