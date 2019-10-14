living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إعصار اليابان "المدمر".. قتلى ومفقودون وتحذير من "الأسوأ"

14
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حفرت فرق الإنقاذ في اليابان وسط كتل من الطين، وقامت بعمليات بحث قرب أنهار فائضة، الاثنين، أثناء بحثها عن مفقودين في إعصار تسبب بمقتل 36 شخصا، وخلف أضرارا جسيمة وسط وشمالي اليابان.
 
 
وأطلق الإعصار "هاغيبيس" سيولا من جراء هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية، السبت، وخلفت أضرارا بآلاف المنازل في الجزيرة الرئيسية باليابان، كما بقي آلاف السكان من دون كهرباء.
 
وحذرت السلطات من احتمال حدوث مزيد من الانهيارات الطينية مع توقع هطول أمطار في المنطقة المتضررة خلال، الاثنين.وأفادت وكالة أنباء (كيودو)، التي تجمع معلومات من شبكة مراسلين كبيرة، بأن 36 شخصا قتلوا من جراء الإعصار، بالإضافة إلى فقدان 16 آخرين.
 
بينما قالت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث إن 19 قتيلا سقطوا، بالإضافة إلى 13 مفقودا.
 
وترتب على الإعصار "هاغيبيس" هطول كميات قياسية من الأمطار، وفقا لمسؤولي الأرصاد الجوية، مما تسبب في فيضان أكثر من 20 نهرا.
 
وفي ولاية كاناجاوا، الواقعة جنوب غرب طوكيو، هطل 100 سم من الأمطار على مدار الثمان والأربعين ساعة الماضية، فيما تسببت الأمطار في توحل شوارع وحقول ومناطق سكنية.
 
لكن العديد من الأماكن ظلت مغمورة بالمياه، حيث غُطت منازل وطرق بالطين، وتناثرت فيها قطع خشبية وحطام، كما تعمل فرق الإنقاذ اليابانية بكامل طاقتها، مع نشر جنود ورجال إطفاء في جميع أنحاء اليابان.
 
كما أمكن مشاهدة مروحيات تحلق فوق بعض المناطق التي تقطعت بها السبل.
 
وقال رئيس الوزراء، شينزو آبي، إن الحكومة ستشكل فريقًا خاصا للكوارث سيضم مسؤولين من مختلف الوزارات للتعامل مع تداعيات الإعصار.
 
وستشمل مهمة الفريق مساعدة النازحين، الذين نقلوا إلى مراكز إجلاء، وتعزيز الجهود لإعادة المياه والكهرباء إلى المنازل.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout