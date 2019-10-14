جريح بإطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية فلوريدا في أميركا

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أفادت تقارير حكومية أميركية، الاثنين، بحدوث إطلاق للنار في مركز للتسوق قرب مدينة ميامي بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة.

وذكرت التقارير أن إطلاق النار أسفر عن إصابة شخص واحد، وأن فرق التدخل السريع لا تزال تفتش المركز التجاري بحثا عن المشتبه به، لكن الشرطة لم تواجه أي مهاجم في الموقع.

وكانت تقارير أفادت بوقوع إطلاق نار في مركز تاون سنتر بمدينة بوكا راتون بمنطقة جنوبي فلوريدا الواقعة على بعد نحو 72 كيلومترا شمالي ميامي.

وهُرعت الشرطة وقوات التدخل السريع بأعداد كبيرة إلى المركز، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وبعد مرور نحو ساعة، قالت إدارة الشرطة في بوكا راتون على حسابها في تويتر: "لا يوجد مهاجم نشط الآن في مركز تاون سنتر".

وأضافت لاحقا: "أصيب شخص واحد بطلقة نارية" وجرى نقله إلى مستشفى قريب. ولم يتسن حتى الآن معرفة الحالة الصحية للمصاب أو ملابسات إطلاق النار.