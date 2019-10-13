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العشائر العربية في الجزيرة السورية تلبي النفير العام ضد تركيا

13
OCTOBER
2019
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أعلن شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل العربية، في منطقة الجزيرة السورية، تلبيتهم للنفير العام الذي أعلنته الإدارة الذاتية الكردية، واستعدادهم لتقديم 50 ألف مسلح للتصدي، للجيش التركي.

وجاء في بيان عن شيوخ وزعماء هذه القبائل والعشائر، أنهم "يقفون صفا واحد" مع قوات "قسد" في مواجهة "الاحتلال العثماني البربري الذي عانينا منه على مر العصور والمرتزقة الذين نهبوا وسلبوا واعتدوا على أعراض وممتلكات الشعب السوري".

وأكد شيوخ القبائل تمسكهم بأخوة الشعوب، على "اعتبارها أساس التعايش والسلام والمساواة والتوافق".

وانتقد البيان العشائري، "حجج أردوغان الواهية"، وأعرب عن استعداد منطقة الجزيرة السورية، لاستقبال اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا، "الذين يقول أردوغان إن عددهم 3 ملايين شخص".

وطالب زعماء العشائر العربية في الجزيرة السورية، قوات "قسد"، "بتحرير كل شبر من أرض وطننا من المحتل العثماني من جرابلس حتى عفرين ولواء اسكندرون فتلك المناطق تحولت تحت الوصاية التركية إلى بؤرة للمجموعات الإرهابية".

وطالب البيان، "الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على وجه العموم، وجامعة الدول العربية على وجه الخصوص، بلعب دورها الأخلاقي والإنساني في ردع هذا العدوان الهمجي عن أرضنا وشعبنا" .

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