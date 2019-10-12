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التيار في السويد يقيم قداس بمناسبة ذكرى ١٣ تشرين الأول

12
OCTOBER
2019
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أقام التيار الوطني الحر في السويد قداسا بمناسبة ذكرى ١٣ تشرين الأول. وحضر القداس سعادة قنصل لبنان السيد جان صادر وممثلين عن الجمعيات والأحزاب ولفيف من المؤمنات والمؤمنين. وشارك في القداس منسق التيار الوطني الحر في اوروبا الدكتور سيلا فلفلي ومساعد منسق الانتشار رالف معكرون بعد زيارتهم لهيئة يوتوبوري كما الدكتورة باسكال شمالي مسؤولة الاعلام في لجنة الانتشار. وألقى منسق البلد السيد طوني نصر كلمة اعتبر فيها ان فخامة الرئيس العماد ميشال عون وعد ووفى وكلنا ثقة انه سيكمل مسيرة بناء الدولة. كما طلب من الله ان يشمل برحمته الشهيد داني شمعون وعائلته ونوه ببطولات المرحوم العميد المغوار مخول حاكمة. وتوجه نصر بالشكر الى الأبوين سمعان سمعان راعي رعية مار مارون في السويد وسيبوه راعي رعية الأرمن الكاثوليك. بدوره شدد فلفلي ان لا قيامة دون صليب ولا تحرر من الاستعمار دون شهادة وان ابطال ١٣ تشرين الاول من المؤسسة العسكرية والصليب الأحمر والمدنيين الأبرياء اعتلوا الى الرتبة الشهادة وهي الأسمى، وإن سحق يومها آخر معاقل الحرية الا انه لم يُؤخذ توقيع القائد وثَبت حق الأجيال القادمة.

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