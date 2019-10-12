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" قرائن خطيرة عن مغامرة استهداف ناقلة النفط الإيرانية " !

12
OCTOBER
2019
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علّق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني السبت، على حادث ناقلة النفط الايرانية “سابيتي” التي تعرضت الى انفجارين بالقرب من سواحل ميناء جدة السعودي في البحر الأحمر، قائلاً إن “القرصنة البحرية والشيطنة في ممرات المياه الدولية التي تتم بهدف استهداف أمن السفن التجارية، لن تبقى بدون رد”ّ. ولفت شمخاني إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة للتحقق من الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط الايرانية “سابيتي”، لافتاً إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها قريبًا إلى المسؤولين المعنيين لاتخاذ قرار.

وأعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه “من خلال مراجعة صور الفيديو الموجودة والأدلة المتوفرة، تم الحصول على قرائن رئيسية لهذه المغامرة الخطيرة”. ولفت شمخاني الى “الأعمال التخريبية الأخرى خلال الأشهر الماضية باستهداف ناقلتي النفط الايرانيتين هبينس وهلم في البحر الاحمر”، مؤكداً أن “زعزعة الأمن في الممرات الدولية ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي، ويتحمل مسؤولياتها المخططون والمنفذون والداعمون لهذه الممارسات الاستفزازية”. يذكر الى أن ناقلة النفط الايرانية (سابيتي) تعرضت الى انفجار فجر أمس الجمعة في البحر الاحمر على مسافة 60 ميلا من ميناء جدة السعودي لكنها عادت الى وضعها الطبيعي وتواصل الابحار باتجاه الخليج الفارسي.

المنار
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