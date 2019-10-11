لص يسرق ساعة يد بقيمة 800 ألف دولار في أشهر شوارع باريس

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لندن- عربي21 - سرق لص ساعة يد تبلغ قيمتها أكثر من 800 ألف دولار، وكان يرتديها رجل أعمال ياباني، خارج فندق فاخر في باريس، وذلك وفقا لما ذكرته الشرطة الفرنسية.

ووفق شبكة (سي إن إن) الأمريكية، فإن الياباني خرج من فندق "نابليون" الذي يقع على بعد خطوات من شارع الشانزيليزيه وقوس النصر، ليدخن سيجارة، عندما صادفه شخص ليطلب منه سيجارة، ولكن عندما مد الياباني يده بعلبة السجائر، استولى اللص على ساعة يده، ولاذ بالفرار.

وأشارت (سي إن إن) إلى أن الساعة من ماركة "ريتشارد ميل" السويسرية. كما أن هذه الساعة الفاخرة والمرصعة بالألماس تُباع بسعر 757 ألف يورو، أي ما يعادل 830 ألف دولار.

ولم تكن تلك الحادثة هي الأولى من نوعها في العاصمة الفرنسية، إذ شهدت باريس سلسلة من سرقات الساعات الفاخرة في الأشهر الأخيرة.

وبحسب موقع "BFMTV"، أُبلغ عن وقوع 71 حالة مشابهة خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.