living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مزارعون يسحلون رئيس بلدية.. والشرطة تتدخل بـ"اللحظة الحاسمة"

10
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ذكر مسؤولون مكسيكيون أن مزارعين غاضبين اقتحموا بلدية لاس مارغاريتاس جنوب البلاد، واعتقلوا رئيسها، وقاموا بجره إلى المدينة خلف شاحنة صغيرة، للتعبير عن احتجاجهم ومطالبتهم بمزيد من موارد الدولة.
 
ووقع الحادث الثلاثاء عندما اقتحم عشرات من السكان الأصليين مقر البلدية في ولاية تشياباس وهم يحملون هراوات.
 
وذكر شهود عيان للمحققين أن المقتحمين قيدوا رئيس البلدية خورخي لويس إسكاندي، وقاموا بدفعه إلى خارج المبنى وربطه بالجزء الخلفي لسيارة تحميل بضائع.
 
وبعد ذلك قاموا بجره عشرات الأمتار في الشارع، قبل أن تتدخل الشرطة وموظفون نجحوا في تحرير رئيس البلدية، الذي لم يصب بجروح خطيرة.
 
واتهم رئيس البلدية مهاجميه بمحاولة خطفه للحصول على أموال.
 
 وقال لوكالة فرانس برس إن "نحو خمسين أو ستين شخصا وصلوا على متن ثلاث شاحنات صغيرة حاملين هراوات في مسعى لخطف مسؤولي المدينة من أجل ابتزازنا للحصول على ما أرادوه دائما وهو المال".
 
وأضاف: "قاموا بحملي وتقييد قدمي وسحبي من مكتبي إلى الشارع".
 
وأوضح المدعي العام للدولة خورخي لويس لافين، أن المهاجمين يطالبون بالمزيد من الموارد الحكومية، بما في ذلك تحويل أموال مباشرة لهم لبلدتهم سانتا ريتا إل اينفرنادورا.
 
وأدرج الرئيس المكسيكي اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، سياسة جديدة تقضي بتقديم مساعدة حكومية تتمثل بدفعات نقدية للمستفيدين منها، في إطار مكافحة الفساد عبر تجنب مرور الأموال عبر وسطاء بيروقراطيين.
 
وأوقف أحد عشر شخصا وأصيب عشرة آخرون بجروح في الحادثة.
 
وأرسلت ولاية تشياباس شرطتها للمساعدة في إعادة إحلال النظام في لاس مارغريتاس المدينة التي تضم 20 ألف نسمة وتقع بالقرب من حدود المكسيك مع غواتيمالا.
 
وهذه ليست المرة الأولي التي ينظم فيها مزارعون من البلدة نفسها احتجاجا عنيفا. فقبل 4 أشهر قاموا بتخريب البلدية مطالبين إسكاندي بالوفاء بوعود قطعها خلال حملته الانتخابية في 2018.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout