اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية السبت بطلب من مصر

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أعلنت قناة "العربية" أن اجتماعا طارئا لجامعة الدول العربية سيعقد يوم السبت المقبل بطلب من مصر.

وكانت مصر دانت في بيان صادر اليوم عن وزارة الخارجية، "العدوان التركي على الأراضي السورية، ودعت إلى اجتماع طارئ في جامعة الدول العربية".

وأشار البيان إلى أن "تلك الخطوة تمثل اعتداء صارخا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة، استغلالا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي"، مؤكدا "مسؤولية المجتمع الدولي، ممثلا في مجلس الأمن، في التصدي لهذا التطور البالغ الخطورة الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أي مساع تهدف إلى احتلال أراض سورية أو إجراء هندسة ديمغرافية لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا".

وحذر من "تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254".