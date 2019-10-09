وزير خارجية تركيا: العملية العسكرية في شمال شرق سوريا حق طبيعي لتركيا

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أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو أن "العملية العسكرية في شمال شرق سوريا حق طبيعي لتركيا"، مشيرا الى ان "عملية نبع السلام انطلقت في إطار حقوقنا الناجمة عن القانون الدولي".

وكشف جاويش اوغلو انه "جرى إبلاغ القنصلية العامة للنظام السوري في إسطنبول عن العملية عبر مذكرة كما أبلغنا جميع الحلفاء بعملية نبع السلام وهي كسابقاتها موجهة ضد التنظيمات الإرهابية".

وفي وقت سابق أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "القوات المسلحة التركية أطلقت عملية "نبع السلام" بالتعاون مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، ضد حزب "العمال الكردستاني" وقوات "وحدات حماية الشعب الكردية" و"داعش" في شمال سوريا".

وكشف أردوغان عن أن "مهمتنا هي منع إنشاء ممر إرهابي عبر حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في المنطقة"، مشيرا الى أنه "بفضل منطقة الأمان التي سنؤسسها سنضمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وسنحمي السلامة الإقليمية لسوريا ونحرر سكان المنطقة من الإرهاب".