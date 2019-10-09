بدء عملية "نبع السلام" العسكرية في شمال سوريا

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنطلاق العملية العسكرية ضد التنظيمات الكردية شمال سوريا.

وفي تغريدة على حسابه في تويتر قال أردوغان "بدأنا عملية نبع السلام ضد منظمات حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعوب الكرية وتنظيم "داعش" الإرهابي في شمال سوريا" مضيفاً: "هدفنا هو تدمير ممر الإرهاب الذي يحاول إنشاؤه على حدودنا الجنوبية وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

وتابع قائلاً "من خلال عملية "نبع السلام" سنقضي على خطر الإرهاب ضد بلدنا، وبفضل المنطقة الأمنة التي سنؤسسها، سنضمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدانهم، كما سنحمي وحدة الأراضي السورية".

يشار إلى أنه وخلال اتصال هاتفي حض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التفكير مليًا قبل شن أي عملية في سوريا.