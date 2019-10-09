7 سنوات سجن لشاب صالح حبيبته بباقة زهور مسروقة!

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ألقت شرطة مدينة كيميروفو بجنوب غربي سيبيريا في روسيا القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عاما، قام بسرقة باقة من الزهور يبلغ ثمنها نحو 156 دولارا لمصالحة حبيبته.

ووفقا لبيان المكتب الإعلامي لإدارة الشرطة بمدينة كيميروفو، فإن الشاب توجه إلى أحد محال بيع الورود لشراء باقة من الزهور لمصالحة حبيبته بعد خلاف نشأ بينهما، وبعد أن قام صاحب المحل بتجهيز الباقة وتسليمها إليه، تظاهر الشاب بتفحصها لمعرفة ما إذا كانت ستعجب محبوبته أم لا، ثم أخذها ولاذ بالفرار.

وقام صاحب المحل بإبلاغ الشرطة، التي ألقت القبض على الشاب فورا وهو يتجول بأحد شوارع المدينة وبحوزته باقة الزهور، واعترف الشاب أنه أراد إهداءها لحبيبته، اعتذارا منه إثر خلاف نشأ بينهما، إلا أنها رفضت اعتذاره، فأخذ الباقة ليعود إلى بيته.

وقامت الشرطة بالتحفظ على الشاب، وفتح قضية جنائية وفقا للمادة 161 من قانون العقوبات الروسي، التي تقضي بالسجن لمدة 7 سنوات كعقوبة قصوى في حالات السرقة.