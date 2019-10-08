كتب تحت صورتها: للأسف لا توجد لدي بندقية قناص!

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أقيل معلم يعمل في مدرسة ثانوية بغرب ولاية آيوا الأمريكية، بعد أن كتب تحت صورة للناشطة البيئية السويدية، غريتا تونبرغ، تعليقا يحمل تهديدا خطيرا.

ما يمكن أن نسميها بالفضيحة حدثت وقائعها بعد أن علّق المعلم على منشور لزميله على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أرفقه بصورة للناشطة في مجال الحفاظ على البيئة، الفتاة السويدية، غريتا تونبرغ، البالغة من العمر 16 عاما، والتي كان ينتظر أن تلقي كلمة في ولاية آيوا.

كتب المعلم، ويدعى مات بايش، تحت صورة الناشطة البيئية السويدية جملة غريبة مفادها أنه يأسف لعدم وجود بندقية قناص في حوزته.

وسارع معلمون آخرون إلى انتقاد تعليق زميلهم واصفين ما صدر عنه بالأمر الحقير، في حين أجرت إدارة المدرسة تحقيقا وأرسلت المعلم صاحب التعليق الملغوم في إجازة مفتوحة.

وفي وقت سابق فتح المدعي العام الإيطالي في روما تحقيقا بشأن تهديدات وُجهت إلى الناشطة البيئية السويدية الصغيرة.

وكانت هذه الناشطة قد حازت في 4 أكتوبر وزميلتها الكاميرونية، ديفين مالوم، البالغة من العمر 14 عاما، جائزة السلام الدولية للأطفال.

واشتهرت الناشطة البيئية السويدية، غريتا تونبرغ، بعد أن ألقت في 24 سبتمبر الماضي خطابا حماسيا لاذعا دفاعا عن البيئة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتقدت فيه مواقف السياسيين من هذه القضية الهامة للبشرية جمعاء.