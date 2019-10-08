بعد قرار الانسحاب.. أول صدام داخلي مع ترامب

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في أول رد فعل من الداخل الأميركي على قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من شمالي سوريا، أبدى السناتور الجمهوري ليندسي غراهام اعتراضه على الخطوة المفاجئة.

السناتور الجمهوري المقرب جدا من الرئيس الأميركي، دعا ترامب إلى "العودة عن قراره"، معتبرا أن هذا الخيار "ينطوي على كارثة".

وقال غراهام في تغريدة: "إذا طبقت هذه الخطة" التي تمهد الطريق أمام هجوم عسكري تركي ضد الأكراد، فـ"سأقدم مشروع قرار إلى مجلس الشيوخ يطلب أن نعود عن هذا القرار. أتوقع أن يلقى دعما واسعا من قبل الحزبين".

وحذر السناتور النافذ عن كارولاينا الجنوبية، من أن قرار ترامب "يضمن عودة تنظيم داعش"، كما أن "التخلي عن الأكراد سيكون وصمة على شرف أميركا".

وكان ترامب قال في وقت سابق إنه يريد ترك أطراف النزاع "حل الوضع" بنفسها.

ورغم أنه حليف مقرب لترامب، عارض ليندسي غراهام الانسحاب الأميركي من سوريا الذي أعلنه البيت الأبيض في نهاية السنة الماضية.

والاثنين بدأت القوات الأميركية المنتشرة في شمال سوريا الانسحاب من نقاط قريبة من الحدود التركية، وأعلنت الأمم المتحدة أنها "تستعد للأسوأ".