ترامب: أردت الانسحاب من سوريا قبل عدة أشهر

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تحدث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وتم الاتفاق على تولي تركيا مسؤولية أسرى تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول).





وقال ترامب، أمس: "تحدثت مع الرئيس أردوغان واتفقنا على تولي تركيا مسؤولية أسرى تنظيم داعش".

وأشار ترامب إلى أن بلاده ألحقت الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي، وطلبت واشنطن من الدول التي قدموا منها الإرهابيين، إعادتهم إلى بلادهم، لكن رفضت هذه الدول هذا الطلب.

وأضاف ترامب: "أردت القيام بخطوة الانسحاب من سوريا قبل عدة أشهر". مؤكدا أنه كان من المفترض أن يكون تدخل بلاده في سوريا قصيرا.

هذا و أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، أن في شمال سوريا يوجد نحو 60-70 ألف مقاتل من داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول) وأفراد أسرهم وأن الكثير منهم هم من مواطني الدول الأوروبية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، امس، أنه تم استكمال جميع الاستعدادات لبدأ العملية العسكرية في شمال سوريا، كما أرسل الجيش تعزيزات جديدة للحدود.