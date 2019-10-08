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أكراد العراق يطالبون موسكو بحماية أكراد سوريا

8
OCTOBER
2019
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أعلن مسؤول كردي أن رئيس كردستان العراق السابق، مسعود بارزاني، طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقائهما بأربيل باستخدام نفوذ موسكو لمنع تعرض كردستان سوريا للأذى.

 

وقال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري: "عبرنا لوزير الخارجية الروسي عن قلقنا حيال الوضع الحالي في كردستان سوريا، وطلب السيد الرئيس بارزاني من لافروف أن تستخدم روسيا نفوذها من أجل أن لا يجبر شعب كردستان سوريا على الفرار من المنطقة جراء الأوضاع التي تواجه هذه المنطقة، وحتى لا يؤثر ذلك على إقليم كردستان أيضا".

 

ووصف زيباري زيارة لافروف إلى أربيل بـ "التاريخية"، قائلا: "لافروف وزير دولة عظمى وزيارته كانت مهمة لكردستان، والاجتماع كان إيجابيا، والتوجهات كانت متقاربة، كما أن لافروف أشاد بالتحسن في العلاقات بين أربيل وبغداد".


وأشار بيان تلا اجتماع لافروف وبارزاني إلى أن "الوضع السوري وآخر المستجدات فيها كان أحد محاور الاجتماع... حيث عبر البارزاني لوزير الخارجية الروسي عن قلقه بشأن مستقبل الشعب الكوردي في سوريا، ودعا إلى أن تلعب روسيا دورها من أجل منع تعميق آلام الشعب الكوردي في سوريا بسبب أي أحداث أو تغييرات".

 

وأضاف البيان أن "لافروف أكد خلال الاجتماع على عمل الشركات الروسية في إقليم كردستان، ولا شك أن الرئيس البارزاني ورئيس إقليم كردستان ورئيس الحكومة يدعمون تلك الشركات".

 

وهذه الزيارة إلى أربيل، هي الأولى من نوعها لسيرغي لافروف إلى إقليم كردستان، في الوقت الذي تجمع الطرفين علاقات اقتصادية وتجارية متينة كما أن شركة "روسنفت" العملاقة تستثمر في الإقليم منذ إبرام اتفاق بهذا الشأن في عام 2017.

روسيا اليوم
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