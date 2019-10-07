رئيس بيلاروسيا: عاقبت ابني البكر فاستقام الأوسط والأصغر!

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كشف رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو للصحفيين خلال تفقده ميدانا للتدريب العسكري، أنه عاقب أحد أبنائه في طفولته.

وقال لوكاشينكو في هذا الشأن: "الحزام الجيد هو الآخر يكون مفيدا أحيانا للطفل. فيكتور باعتباره الابن البكر، نال منه مرارا"، مضيفا في ذات الوقت أن "الابن الأوسط دميتري، برؤيته لذلك، تصرّف بهدوء أكبر"، في حين قال إنه لم يعاقب الابن الأصغر لأنه لم يكن هناك مبرر لذلك.

وأكد زعيم بيلاروسيا أنه بشكل عام ليس من مؤيدي معاقبة الأطفال، لكنه لفت إلى أنه يصعب تجنب ذلك في بعض الأحيان.

وشدد لوكاشينكو أن بلاده ستبني حياتها وتربي أطفالها بالاعتماد على "التقاليد السلافية وخبراتنا الحياتية"، وليس على ما يفرضه الغرب من "وصفات".

وأشار في هذا السياق إلى ما يجري في الدول الغربية قائلا :" لن تكون لديهم أسر قريبا، رجل يتزوج برجل، أو "تتزوج" رجلا. ولن يوجد من يلد أطفالا، فيما نحن نستعير منهم بعض قواعد السلوك الأسري".