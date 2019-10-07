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ترامب يقول إن رئيسة الكونغرس الأمريكي قد تكون مدانة بالخيانة

7
OCTOBER
2019
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شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، هجوما مباشرا على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قائلا إنها قد تكون متهمة بالخيانة.
 
وقال ترامب عبر حسابه بموقع "تويتر"، "إن بيلوسي قد تكون مدانة بالخيانة بسبب ما وصفه، بعلمها بتوصيف عضو ديمقراطي كبير لمكالمته الهاتفية مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي".
 
وأوضح أن بيلوسي كانت تعرف "كل أكاذيب رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف"، وعلى دراية بعمليات التحايل الكبيرة التي ارتكبها بحق الكونغرس والشعب الأمريكي، على حد قوله.
 
وشدد الرئيس الأمريكي على أن بيلوسي مذنبة مثل شيف وغيره ممن تواطئوا، داعيا إلى ضرورة عزلهم جميعا فورا.
 
وأمهل رؤساء 3 لجان في مجلس النواب بينس حتى 15 أكتوبر ليقدم الوثائق حول لقائه مع الرئيس الأوكراني يوم 1 سبتمبر/أيلول الماضي، والاتصال الهاتفي بين الرئيس دونالد ترامب وزيلينسكي يوم 25 يوليو/تموز الماضي.
 
هذا وكان موظف في الاستخبارات الأمريكية قد كشف عن مكالمة هاتفية جرت، في 25 يوليو الماضي، بين الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني، ودفعت هذه المسألة الديموقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في 25 سبتمبر بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته بطلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل في الانتخابات في محاولة لتشويه سمعة خصمه السياسي، جو بايدن.
 
وتؤكد المكالمة، التي نشر البيت الأبيض نصها بصورة كاملة، أن ترامب طالب رئيس أوكرانيا بما وصفها بـ"الخدمة" في القضية المرتبطة بنائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن.
 
 وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله، أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.
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