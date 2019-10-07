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ترامب مهاجما بايدن: أيها النعس لا تملك فرصة للفوز علي

7
OCTOBER
2019
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شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً حادّاً على نائب الرئيس السابق جو بايدن، مطالباً المرشّح الأوفر حظاً لنيل بطاقة الترشيح الديموقراطية إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة بالانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض.
 
وقال ترامب في تغريدة على تويتر "عائلة بايدن تمّ شراؤها، نقطة على السطر! يجب على وسائل الإعلام المضلّلة أن تتوقف عن تقديم الأعذار لشيء لا يمكن تبريره بتاتاً.
 
وأردف: "جو النعس قال إنّه لم يتحدّث أبداً مع الشركة الأوكرانية، ثم ظهرت الصورة التي كان يلعب فيها الغولف مع رئيس الشركة وهانتر" نجل نائب الرئيس السابق".
 
وأضاف الرئيس الجمهوري "بالمناسبة، أحبّ أن أخوض الانتخابات ضدّ جو بايدن، صاحب نسبة 1 في المئة، لكنّي لا أظنّ أن هذا سيحدث".
 
وتابع: "جو النعس لن يتمكن من بلوغ خط البداية، وبالنظر إلى كل الأموال التي ربّما حصل عليها مع عائلته عن طريق الابتزاز، يجب على جو أن ينسحب".
 
وترامب متّهم بالضغط على نظيره الأوكراني للتحقيق بشأن خصمه المحتمل في انتخابات 2020 جو بايدن مقابل مساعدات عسكرية لكييف قدرها 400 مليون دولار، في فضيحة أدّت إلى فتح مجلس النواب الأميركي تحقيقاً يهدف لعزل الرئيس الأميركي.
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