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الولايات المتحدة تعلن عدم مشاركتها في العملية العسكرية التركية شمالي سوريا

7
OCTOBER
2019
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أعلن البيت الأبيض، اليوم ، أن القوات الأمريكية لن تشارك في العملية العسكرية، التي تنوي تركيا شنها في شمال سوريا.

 

وأوضح البيت الأبيض أن "القوات الأمريكية لن تكون متواجدة في منطقة شمال سوريا بعد نجاحها في القضاء على تنظيم داعش هناك".

 

كذلك صرحت واشنطن أن "أسرى داعش المحتجزين لدى الجيش الأمريكي في شمال سوريا سيصبحون تحت مسؤولية تركيا"، مشيرة إلى أن "قرار تسليم أسرى داعش لتركيا جاء بعد رفض فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى استلام مواطنيهم من مقاتلي داعش".

 

وتأتي التصريحات الأمريكية بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت الماضي، أن بلاده ستنفذ قريبا جدا عمليات جوية وبرية بشرق الفرات في سوريا "لإرساء السلام هناك".

 

وقال أردوغان: "أجرينا استعداداتنا وأكملنا خطة العملية العسكرية في شرق الفرات وأصدرنا التعليمات اللازمة بخصوص ذلك"، مشيرا إلى أن العملية "باتت قريبة إلى حد يمكن القول إنها اليوم أو غد، وسنقوم بتنفيذها من البر ومن الجو".

روسيا اليوم
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