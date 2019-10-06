living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أطلق النار على صهره فأرداه قتيلا بعد أن قفز ليفاجئه بعيد ميلاده

6
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أطلق رجل من فلوريدا النار على صهره بعد أن قفز الضحية من بين الشجيرات ليفاجئه بعيد ميلاده.

وفتح ريتشارد دينيس (61 عاماً) النار على كريستوفر بيرغان (37 عاماً) خارج منزله في بينساكولا ليلة الثلاثاء، في ما وصفته الشرطة بأنه "حادث مروع".

وأعلن ضابط مقاطعة سانتا روزا، بوب جونسون، في مؤتمر صحافي، أن دينيس لن يواجه تهماً بالحادث، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال جونسون إن بيرغان، وهو متزوج من ابنة دينيس ولديه ولد، ويقيم في النروج، وصل إلى مطار فلوريدا وتوجه مباشرة إلى منزل والد زوجته. وسمع دينيس الذي لم يكن على علم بوصول بيرغان شخصاً يطرق على الباب الخلفي لمنزله حوالي الساعة 11:30 مساء.

وسارع دينيس لإشعال ضوء البهو الخلفي للمنزل، فقفز زوج ابنته من بين الشجيرات لمفاجئته في يوم ميلاده، مما أصابه بفزع شديد، وسارع لإطلاق النار عليه، وأصابه في صدره فقتله على الفور.

وأثارت مأساة العائلة موجة من التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وألقى بعض المعلقين باللوم على ثقافة السلاح المنتشرة في أميركا، واستخدام الأسلحة بشكل متهور كما وقع في الحادثة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout