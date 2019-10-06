أطلق النار على صهره فأرداه قتيلا بعد أن قفز ليفاجئه بعيد ميلاده

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أطلق رجل من فلوريدا النار على صهره بعد أن قفز الضحية من بين الشجيرات ليفاجئه بعيد ميلاده.



وفتح ريتشارد دينيس (61 عاماً) النار على كريستوفر بيرغان (37 عاماً) خارج منزله في بينساكولا ليلة الثلاثاء، في ما وصفته الشرطة بأنه "حادث مروع".



وأعلن ضابط مقاطعة سانتا روزا، بوب جونسون، في مؤتمر صحافي، أن دينيس لن يواجه تهماً بالحادث، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقال جونسون إن بيرغان، وهو متزوج من ابنة دينيس ولديه ولد، ويقيم في النروج، وصل إلى مطار فلوريدا وتوجه مباشرة إلى منزل والد زوجته. وسمع دينيس الذي لم يكن على علم بوصول بيرغان شخصاً يطرق على الباب الخلفي لمنزله حوالي الساعة 11:30 مساء.



وسارع دينيس لإشعال ضوء البهو الخلفي للمنزل، فقفز زوج ابنته من بين الشجيرات لمفاجئته في يوم ميلاده، مما أصابه بفزع شديد، وسارع لإطلاق النار عليه، وأصابه في صدره فقتله على الفور.



وأثارت مأساة العائلة موجة من التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وألقى بعض المعلقين باللوم على ثقافة السلاح المنتشرة في أميركا، واستخدام الأسلحة بشكل متهور كما وقع في الحادثة.