4 قتلى في إطلاق نار بولاية كانساس الأميركية

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قتل أربعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون بجروح، اليوم (الأحد)، في حادث إطلاق نار بنادٍ ليلي في مدينة «كانساس» الأميركية.

ودخل المُشتبه به النادي الليلي، قبل أن يبدأ في إطلاق النار، بحسب السلطات، التي قالت إن مطلق النار من أصل إسباني، بحسب محطة «إيه بي سي» الأميركية.

وأكدت إدارة شرطة المدينة «كانساس سيتي»، عبر «تويتر»، مقتل أربعة أشخاص من أصل تسعة أصيبوا بطلقات نارية في هجوم على نادٍ ليلي.

وكانت قناة (إن بي سي) التلفزيونية الأميركية قد ذكرت في تقرير لها أن عدد الأميركيين الذين لقوا مصرعهم في حوادث إطلاق نار داخل الولايات المتحدة خلال الخمسين عاماً الأخيرة تجاوز إجمالي عدد الأميركيين الذين ماتوا خلال كل الحروب التي خاضتها دولتهم منذ نشأتها.

وأوضحت القناة أن المعلومات الصادرة من مراكز الحكومة تشير إلى وفاة 1.5 مليون أميركي منذ عام 1968 حتى اليوم بحوادث إطلاق الرصاص على مدنيين داخل حدود البلاد، بينما توفي 1.2 مليون أميركي في كل الحروب منذ عام 1775 بما فيها الحربان الأهلية الأميركية والعالمية الثانية.

وتدخل الولايات المتحدة في موجة من الجدل الداخلي في أعقاب كل حادث يسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بسبب قوانين حمل السلاح التي يراها البعض متساهلة، فيما يصر آخرون على الحفاظ عليها باعتبارها من الحقوق الدستورية للأميركيين للدفاع عن أنفسهم.