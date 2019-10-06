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طليقة ملك ماليزيا تطالبه بتعويض باهظ.. والأخير يسخر

6
OCTOBER
2019
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طالبت ملكة جمال موسكو السابقة ومطلقة ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس بتعويض طلاق باهظ الثمن، وذلك بعد زواجهما القصير الذي لم يستمر أكثر من عام واحد.
 
وتحدثت مصادر مقربة من السلطان محمد الخامس للمرة الأولى عن مطالب زوجته السابقة، والتي وصفت بـ"الفلكية"، وفقاً لتقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
وتسعى فويفودينا للحصول على شقة تبلغ تكلفتها 1.2 مليون جنيه إسترليني (1.5 مليون دولار أميركي تقريباً) في موسكو، وأخرى في لندن بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني (نحو 10 ملايين دولار).
 
بالإضافة إلى نفقة شهرية قدرها 24 ألف جنيه إسترليني (29.5 ألف دولار) لتغطية مصاريف ابنهما.
 
وبحسب التقرير، تساءل الملك ساخراً: "من تعتقد أنها... بيل غيتس؟".
 
خاتم وسيارة
وتقول المصادر أيضاً إن السلطان محمد الخامس كان قد أهدى فويفودينا خاتم زفاف، يعتقد أن قيمته تصل إلى 203 آلاف جنيه إسترليني (نحو 250 ألف دولار).
 
وكما اشترى لها سيارة من نوع "بورش كايين" والتي يبلغ سعرها في روسيا ما يصل إلى 117.500 جنيه إسترليني (145 ألف دولار).
 
وتزوجت ملكة جمال موسكو السابقة السلطان البالغ من العمر 49 عاماً في احتفال سري في ولاية كيلانتان الماليزية في 7 يونيو (حزيران) من العام الماضي.
 
وأعقب هذا الزفاف حفل استقبال في موسكو في شهر ديسمبر (كانون الأول) أعلن فيه عن زواجهما للعالم.
 
وكان الملك السابق قد تنازل عن العرش في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.
 
وأكد السلطان طلاقه رسمياً من فويفودينا، كما تبرأ من طفلهما الوحيد، لأنه لا يعتقد أنه الأب الحقيقي له، بحسب تقرير سابق لصحيفة "الصن" البريطانية.
 
يشار إلى أنه تم تسجيل الطلاق في الأول من يوليو الماضي مع شهادة تحمل ختم ولاية كيلانتان، وتم وضع علامة على أنها نسخة إلى الزوجة، وتشير الوثيقة إلى أن الطلاق قد تم بشكل نهائي من خلال النطق ثلاثاً بكلمة "طالق"، كما تنص على أن الطلاق تم تسجيله في سنغافورة.
 
ويشار إلى أنه بعد أسابيع على ولادتها لرضيع وانفصالهما، هددت أوكسانا ملك ماليزيا السابق بفضح وكشف "الأسرار المؤلمة" في علاقتهما الرومانسية.
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