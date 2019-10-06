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واشنطن وبيونغ يانغ.. تناقض "غير مفهوم" بشأن محادثات النووي

6
OCTOBER
2019
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في وقت أكدت واشنطن أنها أجرت "مناقشات جيدة" مع كوريا الشمالية في السوية، يعتزمان البناء عليها في غضون أسبوعين، جاءت تعليقات بيونغ يانغ، متناقضة مع ذلك بشكل غريب.
 
وقال كبير مفاوضي كوريا الشمالية، كيم ميونغ جيل، إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة "لم تف بتوقعاتنا وانهارت. مستاء للغاية من ذلك."
 
وتحدث كيم خارج سفارة كوريا الشمالية في هلسنكي قائلا: "المفاوضات تعطلت بالكامل لأن الولايات المتحدة لم تتخل عن موقفها القديم، وجاءت إلى طاولة المفاوضات بيد فارغة."
 
وكانت محادثات السبت الأولى بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، منذ انهيار القمة الثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري كيم جونغ أون في فيتنام في فبراير الماضي.
 
وعقد الزعيمان اجتماعا قصيرا على الحدود الكورية في أواخر يونيو، واتفقا على استئناف الجهود الدبلوماسية.
 
ومنذ ذلك الحين، استأنفت كوريا الشمالية الاختبارات الصاروخية وغيرها من الأسلحة، بما في ذلك إجراء أول اختبار لصاروخ أطلق من تحت الماء خلال 3 سنوات، وقد سقط داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، الأربعاء.
 
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إن تصريحات كيم "لا تعكس محتوى أو روح المناقشات الجيدة التي جرت على مدار 8 ساعات"، مضيفة أن الولايات المتحدة قبلت دعوة من السويد للعودة إلى ستوكهولم في غضون أسبوعين، لمواصلة المحادثات.
 
وقال كيم إن بيونغ يانغ اقترحت تعليق المحادثات حتى ديسمبر المقبل.
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