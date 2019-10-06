جريمة أثناء لقاء صحفي.. مقتل الضيف وإصابة المحاور

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في واقعة نادرة، قتل رجل يشتبه في أنه تاجر مخدرات بالرصاص في شمال المكسيك، خلال مقابلة صحفية مع محطة "ناشونال جيوغرافيك"، فيما أصيب الصحفي المحاور في الهجوم، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

ووقع الهجوم مساء الجمعة في حي شعبي في سيوداد خواريس، حيث معدل الجريمة مرتفع جدا في ولاية تشيواوا قرب الحدود مع الولايات المتحدة.

وقالت النيابة العامة في الولاية في بيان: "قتل تاجر مخدرات مفترض عندما كان يجري على ما يبدو مقابلة مع فريق تلفزيوني. فقد وصل رجال مسلحون من عصابة خصمه له وأطلقوا النار".

وأوضحت النيابة أن الصحفي الأميركي نقل إلى مستشفى في المدينة، حيث يعالج من إصابة الرصاص في القدم.

ونقل أفراد فريق التصوير الآخرون الذين لم كشف عن جنسياتهم إلى الولايات المتحدة السبت.

وتعتبر المكسيك من أخطر دول العالم على الصحفيين مع مقتل نحو 100 منهم منذ عام 2000، على خلفية أعمال عنف مرتبطة بتجارة المخدرات والفساد السياسي.