"غبي يحاربني من البداية".. ترامب يفتح جبهة أخرى بمعركة عزله

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فتح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، جبهة جديدة في معركة مساءلته، قد تزيد تعقيد الموقف بالنسبة لإدارته، وشن هجوما على عضو بارز في الحزب الجمهوري، انتقد مساعيه لدفع حكومات أجنبية للتحقيق مع منافسه الديمقراطي المحتمل.

وخلال الأيام القليلة الماضية شن الجمهوري دونالد ترامب هجوما على ديمقراطيين ووسائل إعلام على صلة بتحقيق مساءلته في الكونغرس، لكنه كتب اليوم على تويتر أن السناتور الأميركي ميت رومني "شخص غبي يحاربني منذ البداية".

وانتقد رومني الرئيس الأميركي، الجمعة، لأنه طلب من الصين التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي يسعى للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة العام المقبل.

وكان رومني خسر الانتخابات في عام 2012 أمام الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.

وقال رومني، السناتور عن ولاية يوتا، إن طلب ترامب من الصين كان "خطأ وتصرفا مشينا".

وقال ترامب على تويتر "لو عمل ميت (رومني) بهذا الحماس أمام أوباما لفاز بالرئاسة. لكنه للأسف لم يفعل".

وفي تغريدة لاحقة، قال ترامب إنه سمع أن أناسا في يوتا نادمون على انتخاب رومني لمجلس الشيوخ العام الماضي، وتابع "اتفق معهم! هو شخص أحمق لا يفعل سوى ما يريده الديمقراطيون الذين لا يفعلون شيئا".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال، السبت، إن الوزارة ردت مبدئيا على طلب من لجنة في الكونغرس، يهيمن عليها الديمقراطيون، لوثائق تتعلق بالتحقيق الخاص بمساءلة ترامب.

وأصدرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي في 27 سبتمبر مذكرة استدعاء لبومبيو، وهو حليف مقرب لترامب، في محاولة لإلزامه بتسليم وثائق تتعلق باتصالات مع الحكومة الأوكرانية.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي في اليونان "وزارة الخارجية أرسلت خطابا الليلة الماضية للكونغرس، وهذا هو ردنا المبدئي على طلب الوثائق. سنفعل بالطبع كل ما يتطلبه منا القانون"، ولكنه الوزير لم يفصح عن مضمون الرسالة بالتفصيل.