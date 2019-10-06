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صاعقة تضرب رجلا وتسقطه أرضا.. وفيديو للحظة المرعبة

6
OCTOBER
2019
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ضربت صاعقة رجلا بينما كان يقوم بنزهة مع الكلاب في حديقة قرب منزله، في مدينة سبرينغ بولاية تكساس، لكنه نجا من الموت بأعجوبة.
وأظهرت كاميرات مراقبة اللحظة التي ضربت فيها الصاعقة ألكساندر كورياس مساء الخميس، بينما كان يقوم بنزهة مع 3 كلاب من فصيلة شيبرد الألمانية في حديقة "ماير بارك" القريبة من منزله.
 
وقال موقع "غو فاند مي"، الذي أنشأ الحساب من أجل جمع أموال لتغطية نفقات علاج كورياس، إن النار اشتعلت في ملابسه للحظة وطار حذاءه من قدمه وسقط على الأرض بقوة، بينما هربت الكلاب الثلاثة ذعرا من هول المشهد.
 
وعثر شخص ما كان يمر قرب موقع الحادث على كورياس، وتبين له أن دقات قلبه توقفت، فحاول على الفور إنعاشه وإسعافه، ثم نقل إلى المستشفى بعد حضور سيارات الإسعاف.
 
وقال الموقع إن كورياس نجا بأعجوبة من الصاعقة لكنه تعرض لإصابات خطيرة، وفقا لما أفادت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.
 
وأصيب كورياس بكسور في الأضلاع وكسر بعظم الصدغ (خلف أذنه اليمنى تماما) بالإضافة إلى تورم في العين (جراء السقوط القوى على الأرض)، وكدمات وحالات تمزق في العضلات بمناطق مختلفة من جسمه.
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