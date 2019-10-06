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العراق.. 19 قتيلا حصيلة مظاهرات السبت ومجموع الضحايا تجاوز الـ 100

6
OCTOBER
2019
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بلغت حصيلة ضحايا المظاهرات التي يشهدها العراق،امس 19 قتيلا، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

 

وجاء ذلك عقب إعلان مصادر طبية عراقية، مقتل 5 متظاهرين، اثنان منهم في حي الشعلة، غربي العاصمة العراقية بغداد، و2 في منطقة ميدان التحرير، فيما لقي آخر مصرعه في منطقة الزعفرانية، جنوب بغداد.

 

ومنذ الثلاثاء، تجاوزت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق 100 قتيل.

 

ويشهد العراق احتجاجات، بدأت من بغداد، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب.

 

ودعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، المحتجين إلى مواصلة المطالبة بحقوقهم المشروعة، لكن مع تجنب الاصطدام مع قوات الأمن.

 

وشدد على أن سلمية التظاهرات ستكون كفيلة بعدم إبعادها عن مسارها.

 

ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك، وتقول إن "قناصة مجهولين يطلقون الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن لإحداث فتنة".

روسيا اليوم
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