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تحذيرات من كارثة إنسانية فی الیمن

6
OCTOBER
2019
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حذرت منظمات صحية ومحلية من توقف العمل في 120 مشفى و3000 مركز صحي في اليمن وصيدليات ومختبرات وبنوك دم مما يقود البلاد الى كارثة وشيكة جراء استمرار منع العدوان وصول المشتقات النفطية.

جاء ذلك في تصريح لناطق وزارة الصحة د. يوسف الحاضري والذي أكد فيه تقلص ساعات العمل في المستشفيات بسبب انعدام الطاقة وشح المشتقات النفطية، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر حياة المرضى.

 

وفي السياق ذاته، أكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الكهرباء، أحمد عبد الكريم، أن محافظة الحديدة معرضة لكارثة جراء شح وقود المازوت الذي يزود المحافظة التي تتعرض لموجة حر شديدة بالكهرباء، محذرا من تبعات خروج منظومة الكهرباء عن الخدمة من تفشي وباء الكوليرا من جديد.

 

فيما أكد المدير التنفيذي لصندوق النظافة المهندس محمد شرف الدين أن انعدام المشتقات النفطية سيؤدي إلى كارثة بيئية نتيجة توقف 400 إلى 450 سيارة نظافة عن العمل.

 

منظمة تهامة للحقوق والتنمية والتراث الإنساني، وجهت نداءً عاجلا للمنظمات الإنسانية والإغاثية والحقوقية الدولية والمحلية والأمم المتحدة وعلى رأسها أمين عام الأمم المتحدة وحذرت من كارثة إنسانية وبيئية نتيجة احتجاز قوات التحالف السعودي الإماراتي الأمريكي لسفن المشتقات.

 

وحذرت منظمة تهامة من كارثة حقيقية صحية وبيئية وإنسانية مشيرة إلى أن كافة القطاعات الاقتصادية والزراعية والنقل وخاصة بمستلزمات الإغاثة الإنسانية والقطاعات الخدمية وقطاعات الصحة العامة ستتوقف خلال اليومين القادمين.

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