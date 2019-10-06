أردوغان يتوعد الوحدات الكردية في سوريا

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أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على أنه يريد شريط تركيا الحدودي مع سوريا، تحديدا منطقة شرق الفرات منطقة آمنة كما يقولو هذا بعد طرد وحدات حماية الشعب الكردية السورية منها وريها بينابيع السلام حسب تعبيره.





إلى ذلك قال اردوغان "قمنا باستعداداتنا وأكملنا خطط العملية وأعطينا التعليمات الضرورية.. سنقوم بعملية عسكرية على الأرض ومن الجو ضد الحركات الكردية المسلحة.. الهجوم قد يبدأ في أقرب وقت اليوم أو في الغد. أسال الحلفاء سؤالا واضحا جدا..هل تعتبرون تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الذي تحاولون التستر عليه تحت اسم "قسد"، تنظيما إرهابيا أم لا؟".

و جاء الرد من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة على الفور؛ بأنها لن تتردد في تحويل اي هجوم تركي غير مبرر إلى حرب شاملة للدفاع منطقتها في الشمال السوري. وقال المتحدث باسمها مصطفى بالي: إن قسد ملتزمة بإطار آلية الأمن مع الولايات المتحدة وتقوم بالخطوات اللازمة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

هذه المنطقة التي لم تؤسّس فيها المنطقة الآمنة المتفق عليها بين أنقرة وواشنطن وفق متطلبات تركيا التي تريد إقامتها بعمق ثلاثين كيلوا مترا داخل الاراضي السورية، لتوطين اللاجئين السوريين هناك.



تصريحات أردوغان تأتي بعد تعهد مسلحي المعارضة السورية الذين تدعمهم أنقرة بدعم أي هجوم محتمل عبر الحدود، هددت أنقرة به لاستهداف المقاتلين الأكراد.

و من جانبه أكد مسؤول في المعارضة السورية سليم إدريس: نقف بكل قوة وحزم ودعم مع أشقائنا في الجمهورية التركية في مواجهة كافة انواع الإرهاب المتمثل بعصابات "بي كا كا/ ي ب ك".

وتصف تركيا الوحدات الكردية بأنها ذراع إرهابية للمتمردين الأكراد في تركيا، وتسعى جاهدة لتحريكهم وإزالتهم عن حدودها.