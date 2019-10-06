من هي الخليفة المنتظرة للمستشارة أنجيلا ميركل؟

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تلقت وزيرة الدفاع الألمانية ورئيسة "الحزب المسيحي الديمقراطي"، أنغريت كرامب كارنباور، دعما محدودا في استطلاعات الرأي لخلافة المستشارة أنغيلا ميركل في المستشارية.

وأعرب 29% فقط من الألمان في استطلاع أجراه معهد "كانتار بابليك" لقياس مؤشرات الرأي لصالح مجلة "دير شبيغل" الألمانية، عن أمنيتهم في أن تضطلع كرامب كارنباور بدور مهم في السياسة الألمانية.

ومقارنة باستطلاع سابق أجري في ديسمبر 2018، أي بعد فترة قصيرة من انتخابها رئيسة للحزب "المسيحي الديمقراطي"، كانت تبلغ نسبة التأييد لكارنباور نحو 50%.

وجاءت نتيجة وزيرة الدفاع الأسوأ بين 5 مرشحين محتملين لخلافة ميركل في منصب المستشار، ولم يحصل أي من المرشحين الأربعة الآخرين على أغلبية مؤيدة لتولي المنصب، وهم رئيس حكومة شمال الراين، ويستفاليا أرمين لاشيت، ورئيس "الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري"، ماركوس زودر، ووزير المالية، أولاف شولتس، ورئيس "حزب الخضر"، روبرت بيبك.

وفي استطلاع آخر أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة، اليوم السبت، عارض 29% فقط من الذين شملهم الاستطلاع عبارة "أنا لا أثق في أنغريت كرامب كارنباور في المستشارية"، بينما أيد هذه العبارة 63% من الألمان.

جدير بالذكر أن الاستطلاع الأول، الذي أجري خلال الفترة من 25 حتى 30 سبتمبر الماضي، شمل 1061 ألمانيا، أما الاستطلاع الثاني الذي تم خلال الفترة من 27 حتى 30 سبتمبر، فقد شمل 2058 ألمانيا.