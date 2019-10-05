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بالفيديو - ملاكمة "مشاكسة" تثأر بعد تلقيها صفعة بسبب قبلة على شفتي متحديتها

5
OCTOBER
2019
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 احتفظت البولندية، إيفا برودنيتسكايا، بلقب بطلة المنظمة العالمية للملاكمة "WBO"، على حساب متحديتها الأرجنتينية، إديث سوليداد ماتيس، في النزال الذي جمعهما مساء أمس الجمعة، في بولندا.

وتغلبت الملاكمة البولندية "المشاكسة" على متحديتها الأرجنتينية بالنقاط بإجماع آراء الحكام، بواقع: (96-95، 96-94، و97-93).

ودافعت إيفا برودنيتسكايا (35 عاما) بذلك عن لقبها للمرة الرابعة على التوالي، محققة انتصارها الثامن عشر، من دون أن تتعرض لأي هزيمة حتى الآن، في مسيرتها الاحترافية.

في المقابل، منيت إديث سوليداد ماتيس (39 عاما)، بطلة العالم سابقا مرتين، بالهزيمة الـ 11، حتى الآن في مسيرتها الاحترافية، مقابل 15 انتصارا.

وأثارت الملاكمة البولندية الجدل، قبيل النزال، ليس فقط بزيها لدى خروجها على المنصة للقاء متحديتها وجها لوجه، بل وبتصرفها عندما انتزعت قبلة من شفتي خصمها بشكل خاطف، فردت الأرجنتينية بصفعة قوية على وجهها، لينشب شجار بينهما وتتبادلا الصفعات، قبل أن يتدخل رجال حفظ الأمن لتفريقهما.

روسيا اليوم
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