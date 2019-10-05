السفارة الروسية: لم نحصل على أي تطمينات رسمية من إيران حول الإفراج عن يوزيك قريبا

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أكدت السفارة الروسية لدى إيران أنها لم تحصل من السلطات المحلية على أي تطمينات بشأن نيتها الإفراج قريبا عن الصحفية من روسيا، يوليا يوزيك.

وقال الملحق الإعلامي في السفارة الروسية لدى طهران، أندريه غانينكو، في حديث خاص لـ RT، إن سفير موسكو لدى الجمهورية الإسلامية، ليفان دجاغاريان، التقى اليوم السبت مسؤول الشؤون القنصلية في الخارجية الإيرانية، علي أصغر محمدي، وقدم له مذكرة طلب فيها توضيح أسباب اعتقال الصحفية الروسية.

وأضاف غانينكو: "لم نحصل على تطمينات رسمية من الخارجية بشأن الإفراج قريبا عن الصحفية".

وسبق أن ذكرت السفارة الروسية لدى إيران أن السلطات المحلية احتجزت يوزيك، يوم 2 أكتوبر، في فندق كانت تقيم فيه بطهران، وذلك بعد أن صادرت جواز سفرها عقب وصولها بدعوة خاصة إلى مطار العاصمة الإيرانية، يوم 29 سبتمبر.

وفي وقت سابق أيضا، قال غانينكو، في تصريح خاص لـ RT، إن السلطات الإيرانية اعتقلت يوزيك للاشتباه في تجسسها لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.

وعلى خلفية الحادث، استدعت الخارجية الروسية السفير الإيراني لدى موسكو، مهدي سنائي، إلى مقرها لتقديم إيضاحات حول إيقاف الصحفية، داعية للإفراج عنها في أسرع وقت.

ولاحقا، قالت الخارجية الروسية إن سنائي أكد للوزارة أن يوزيك احتجزت لتقديم بعض التوضيحات للسلطات المحلية وسيتم الإفراج عنها قريبا، إلا أن الجانب الإيراني لم يطلق سراحها حتى الآن.