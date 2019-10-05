"طنجرة الضغط".. فوائد عدة قد لا يعرفها كثيرون

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ينزعج كثير من الناس من سماع صفير "طنجرة الضغط"، التي لا يكاد يخلو بيت منها، وعلى الرغم من ذلك فإن لها فوائد قد لا يعرفها كثيرون.

وبينما أصبح من النادر اليوم استخدام طناجر الضغط في البيوت الحديثة المعتمد كثير على أدوات تكنولوجية، فإن بعض الأمهات لا يزلن يجدن فيها الأداة الأمثل لطهي الطعام.

وتعمل طنجرة الضغط على تقليل وقت الطهي إلى النصف تقريبا، كما أنها تقلل مدة الغليان المطلوبة لطهي الأطعمة إلى الربع، وهذا بدوره يجعل تحضير الطعام أسرع.

ويقول خبراء التغذية إن الطعام المغلي في طنجرة الضغط يحتفظ بمعظم العناصر الغذائية مقارنة مع الطرق الأخرى للطهي، كما أنه يبقى ألذ، إذ إنه يكون مطيها بالكامل.

فضلا عن ذلك فإن استخدام طنجرة الضغط يحافظ على برودة المطبخ حيث يتم استخدام حرارة أقل أثناء الطهي، وبالتالي يمكن توفير الطاقة على نحو كبير.

وتستند آلية الطهي بالضغط إلى توظيف بخار الماء الذي يتحول إلى سائل، إذ يحد الضغط العالي من درجة الغليان، ويسمح بالوصول إلى درجات حرارة الطهي أعلى بكثير من 100 درجة مئوية.

تجدر الإشارة إلى أنه من المهم عند اختيار طنجرة الضغط أن تكون قوية وذات علامة تجارية معروفة في هذا النوع من الطناجر، لأن مثل هذه القدور تُعتبر قنبلة موقوتة إذا لم تستخدم بطريقة سليمة.